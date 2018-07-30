İstanbul'da lunapark faciası
İstanbul Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezindeki lunaparkta facia yaşandı. 'Roket' adı verilen oyuncağın çarptığı genç, hayatını kaybetti.30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:37
Pendik'te bir alışveriş merkezinde bulunan lunaparkta oyuncak, 19 yaşındaki lunapark çalışanına çarptı. Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Pendik'te bulunan bir AVM'de yaşandı.
İddiaya göre, lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Y.H., 'Roket' adı verilen oyuncağın yanından geçerken bir anda çarpması sonucu ağır yaraladı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.
Y.H., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
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