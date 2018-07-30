İstanbul'da lunapark faciası

Pendik'te bir alışveriş merkezinde bulunan lunaparkta oyuncak, 19 yaşındaki lunapark çalışanına çarptı. Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Pendik'te bulunan bir AVM'de yaşandı.

İddiaya göre, lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Y.H., 'Roket' adı verilen oyuncağın yanından geçerken bir anda çarpması sonucu ağır yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.

Y.H., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.