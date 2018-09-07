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İstanbul'da 'kurt kapanı 23' denetimleri

İstanbul genelinde havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor.

07 Eylül 2018 Cuma 19:04
İstanbul'da 'kurt kapanı 23' denetimleri

Kurt Kapanı-23 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.39 ilçede yapılan denetimlerde özel harekat polisleri de önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı denetimler kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlarda denetim gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Çamlıca gişelerde yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durduruldu. Şüpheli araçlar dedektör köpekleriyle arandı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 19:04
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