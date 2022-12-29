İstanbul'da kucağında çocukla minibüs kullanan sürücüye para cezası kesildi
İstanbul Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücüye 784 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada" başlığıyla ulusal haber bültenlerinde yer alan görüntüler üzerine yaptıkları çalışmada, sürücünün H.K. olduğunu tespit etti.
Ekiplerce yakalan sürücü H.K.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet kemeri kullanmamak", "saygısızca araç kullanmak", "sola dönüşte sinyal vermemek" ve "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen yasaklara uymamak" maddelerinden toplam 784 lira idari para ceza uygulandı.