İstanbul'da kritik görüşme! Erdoğan az önce kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşüyor.
Üsküdar’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme başladı.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Ziyarette iki ülke arasında yeni askeri anlaşmaların imzalanması ve savunma sanayi alanında işbirliği üzerine adımların atılması bekleniyor.