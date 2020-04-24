  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19'a karşı temassız yaya butonu

2020-04-24 16:42:13 -
İstanbul'da Kovid-19'a karşı temassız yaya butonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, yaya geçitlerindeki butonları temassız hale getirerek fotosel özelliğiyle donatıyor.

İBB'den yapılan açıklamada, Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğünün koordinasyonunda, İSBAK tarafından trafik ışıklarına temassız yaya butonları takılmaya başlandı.

Virüslere karşı alınan tedbirler kapsamında, erişilebilir yaya butonunun yeni versiyonuyla yayalar butona basmak zorunda kalmayacak. Ellerini butona yakınlaştırarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşıya geçebilecek.

Fotosel özelliği ile temassız yaya butonu, İstanbulluları sesli olarak da uyararak "EvdeKal" mesajı veriyor.

Butonla ilgili bilgi veren İBB Trafik Müdürü Tuncay Önderoğlu, salgın nedeniyle ortak kullanılan alanlara dokunmanın tedirginliğe yol açtığını belirterek, "Şu anda 14 noktada uygulamaya koyduğumuz temassız yaya butonunu önümüzdeki günlerde özellikle hastaneler, öğrenci geçişleri ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı