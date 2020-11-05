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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 ile mücadele tedbirleri
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 ile mücadele tedbirleri

Vali Ali Yerlikaya: - "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme, içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:21:09 -
İstanbul'da Kovid-19 ile mücadele tedbirleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanı ile verimli bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, Kovid-19'la mücadele için hep birlikte sahada olacaklarını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe Belediye Başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme, içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız." ifadelerini kullandı.


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