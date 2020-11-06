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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaymakamlıkların koordinesinde yapılan denetimlerde, işletmelerde, toplu taşıma ve ticari araçlarda, semt pazarlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:10:53 -
İstanbul'da Kovid-19 denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerde, toplu taşıma ve ticari araçlarda denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, kentte kaymakamlıkların koordinesinde emniyet, zabıta ve ilgili görevlilerin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakıldı.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Eyüpsultan'da polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetime, Kaymakam İhsan Kara da katıldı. Ekipler, Eyüpsultan Meydanı'ndaki lokanta ve restoranlarda inceleme yaparak, esnaf ve vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Maltepe'de D-100 karayolu üzerindeki benzinlik önünde yapılan denetimde polis ekipleri, minibüs ve ticari taksilerde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına baktı.

Sultanbeyli'deki denetime ise Kaymakam Metin Kubilay da katıldı. Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı Saat Kulesi Çevresi'ndeki market, lokanta, bakkal gibi işletmeler ile belediye otobüslerinde inceleme yapan ekipler, maske takılması, dezenfektan bulundurulması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

- Sultanbeyli'de 32 bin 449 denetim yapıldı

Kaymakam Metin Kubilay, 11 Mart'tan itibaren ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince salgınla mücadele kapsamında 32 bin 449 denetim gerçekleştirilerek kurallara uymayan 3 bin 34 kişi ve 102 işletmeye toplam 5 milyon 593 bin 966 lira para cezası uygulandığını belirterek, Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne de 21 Ağustos'tan bu yana 1233 ihbar geldiğini, bu ihbarların tamamının sonuçlandırıldığını kaydetti.

Kubilay, ekipler tarafından 5 bin 685 iş yeri ve 86 bin 672 izolasyon denetiminin yapıldığını, bu denetimlerde 154 iş yerine uyarı verildiğini, 14 iş yerine de ikinci kez kurallara ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildiğini anlattı.

- Semt pazarları da denetlendi

Çekmeköy'de de ilçe kaymakamlığın koordinasyonunda denetimler yapıldı. Denetimlerde polis ekipleri toplu taşıma araçlarını inceleyerek, evrak kontrolü yaptı.

Ekipler toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymalarını konusunda uyarı yaptı.

Polis ekipleri ayrıca zabıtayla birlikte umuma açık yerlerde ve semt pazarlarında denetimler gerçekleştirdi. İş yeri sahipleri, vatandaşlar ve pazarcı esnafından tedbirlere uymalarını istedi.

Trafik ekipleri evraklarında eksik olan sürücülere ceza işlemi uyguladı.



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