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Aktüel

İstanbul'da koronavirüs önlemleri

2020-04-27 01:12:11 -
İstanbul'da koronavirüs önlemleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ihlali nedeniyle 5.501 idari işlem yapıldığını duyurdu.

Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 23-26 Nisan tarihleri arasında kentte Hıfzıssıhha kararları ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle toplam 5.501 idari işlem yapıldığı, 50.417 trafik denetiminde de 203 ceza işlemi uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada yasağa uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

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