İstanbul'da korkutan yangın! Otomobil alev alev yandı
İstanbul Merter D-100 Karayolu'nda bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi.
D-100 Karayolu Merter mevkii Avcılar istikametinde Adem Karadeniz yönetimindeki "52 TC 993" plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken otomobilde hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Yanan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.