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Aktüel İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var
Aktüel

İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var

İstanbul Tuzla'da bulunan bir boya fabrikasında patlama meydana geldi. Kazanda meydana geldiği öğrenilen patlama sonucu 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:42:00 -
İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var

Tuzla'da bir boya fabrikasının kazanında meydana gelen parlamada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Atayolu Caddesi'ndeki Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasının kazanında parlama meydana geldi.

Parlamada, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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