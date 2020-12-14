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Aktüel İstanbul'da korkutan olay! Denizde bulundu
Aktüel

İstanbul'da korkutan olay! Denizde bulundu

İstanbul Pendik'te balık avlamak için deniz kıyısına gelen bir vatandaş, suyun üzerinde bir erkeğe ait ceset gördü. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler cesedi denizden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:00:00 -
İstanbul'da korkutan olay! Denizde bulundu

Pendik'te denizden bir erkeğe ait ceset çıktı. Pendik'te balık avlamak için denize kıyısına gelen Bilal Ozan Dalbant, bir erkeğe ait cesedi gördü. Dalbant sahilde balık tutanlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi olay yerine gelerek denizdeki cesedi karaya çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinde cesedin üzerinden Nedim Aydemir'e ait olduğu belirtilen kimlik çıktı. Polisin incelemelerinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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