İstanbul'da korkutan deprem!

İstanbul'da, saat 19:14 civarlarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
15 Şubat 2019 Cuma 19:24
İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul'da saat 19:14'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11 km derinliğinde olduğu öğrenildi.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:24
YORUM YAZ