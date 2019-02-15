İstanbul'da korkutan deprem! İstanbul'da, saat 19:14 civarlarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da saat 19:14'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11 km derinliğinde olduğu öğrenildi.

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