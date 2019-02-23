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İstanbul'da korkunç olay! Taksici dövülerek öldürüldü

İstanbul'da müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü Aziz Kahraman kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:39
İstanbul'da korkunç olay! Taksici dövülerek öldürüldü

Olay sabah saat 07.30 sıralarında İçerenköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bostancı Meydan Taksi durağında çalışan 34 THZ 77 plakalı taksinin sürücüsü Aziz Kahraman (63) Bostancı'dan aldığı 3 kişiyle yola çıktı. Yoldayken sürücü ve 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle sürücü Kahraman araçtan indirilerek feci şekilde dövüldü. Ağır yaralanan taksi sürücüsü kaldırıldığıFatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Duraktaki arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Duraktaki arkadaşları haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Nurettin Gültekin “Emniyetin soruşturması devam ediyor. 3 kişilermiş. Acımız büyük. 15 senedir beraber taksicilik yaptık. Bu tür olayların bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Aynı durakta çalışan başka bir meslektaşı ise "İşine saygılıydı, kimseyi üzmezdi" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:39
  1. Kadıköy
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  3. taksici
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  5. Aziz Kahraman
  6. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi

YORUM YAZ

  • SelimSelim1 sa önce
    Yıllar önce taksilerin ABD deki gibi arka koltuk ile ön tarafı ayıran bir engel konulması konuşuluyordu yine böyle bir olayın arkasından. Ama bu ülkede her şey 1-2 günlül sonra unutuluuuo gider. MUZ cumhuriyeti.

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