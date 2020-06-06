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Aktüel

İstanbul’da korkunç olay! 2 yaşındaki oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

İstanbul’da uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, 2 yaşındaki oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı. Anne sesleri duyup tepki gösterince, 35 yaşındaki şahıs çırılçıplak halde evden dışarı kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:55:00 -
İstanbul’da korkunç olay! 2 yaşındaki oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

İstanbul Esenyurt’ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı. Baba, kaçtığı arazide polis tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesi oğlunun seslerini duydu

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T.(35) evde 2 yaşındaki E.T.’nin cinsel organını kesmeye kalkıştı. Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince baba çırılçıplak dışarı kaçtı.

Kısa sürede yakalanıp cezaevine gönderildi

Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

tenzile siken

hapis olmaz tımarhaneye göndermek lazım! yoksa gene salarlar!
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