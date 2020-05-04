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Aktüel

İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak durabildi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:48:40 -
İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak durabildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu önündeki araca vurduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde meydana kazada, 34 SJS 98 plakalı hafriyat kamyonu havanın yağışlı olması nedeniyle duramayarak 34 NC 6587 plakalı araca vurduktan sonra bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti araç geçişine kapatılırken, bir süre trafik oluştu.

Bariyerlere çarpan kamyonun dorsesi vinç yardımıyla yolun kenarına çekilerek trafiğin iki şeritten akışı sağlandı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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