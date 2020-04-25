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Aktüel

İstanbul’da kısıtlamanın 3’üncü gününde yollar boş kaldı

İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 3.

2020-04-25 10:31:50 -
İstanbul’da kısıtlamanın 3’üncü gününde yollar boş kaldı

İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş kalan Mecidiyeköy E-5 ise drone ile havadan görüntülendi.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Mecidiyeköy E-5’te ise sabah trafiğinin bu dönemde yok denecek karar az olduğu görüldü. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

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