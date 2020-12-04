İstanbul'da kısıtlama olsa ne fayda! Vatandaşı yine rezil ettiler

Pazartesi sabahı 05:00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde evlerine ulaşmak isteyen İstanbullular yine rezil oldu. Güngören Bağcılar tramvay hattında saat 19:30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple arıza meydana geldi.

Kısıtlamaya kısa süre kala yaşanan kalabalık isyan ettirdi

Yeniakit.com.tr ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, "Saat 19:30 sıralarında tramvayı kullanarak kısıtlamadan önce evime dönmeye çalışıyordum. Yaklaşık bir saat boyunca araç gelmedi. Araç olmayınca da yolcu birikmesi sebebi ile kalabalık oluştu. Ne güvenlik görevlileri ne de başka bir yetkili herhangi bir açıklama yapmadı. Gelen araçların içinde kalabalıkla birlikte yolculuk etmek zorunda kaldık." dedi.

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