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Gündem İstanbul'da kısıtlama olsa ne fayda! Vatandaşı yine rezil ettiler
Gündem

İstanbul'da kısıtlama olsa ne fayda! Vatandaşı yine rezil ettiler

Güngören Bağcılar tramvay hattında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına yaklaşık bir buçuk saat kala meydana gelen arıza yolcuları isyan ettirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:12:00 - 2020-12-04 21:17:49

Pazartesi sabahı 05:00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde evlerine ulaşmak isteyen İstanbullular yine rezil oldu. Güngören Bağcılar tramvay hattında saat 19:30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple arıza meydana geldi.

Kısıtlamaya kısa süre kala yaşanan kalabalık isyan ettirdi

Yeniakit.com.tr ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, "Saat 19:30 sıralarında tramvayı kullanarak kısıtlamadan önce evime dönmeye çalışıyordum. Yaklaşık bir saat boyunca araç gelmedi. Araç olmayınca da yolcu birikmesi sebebi ile kalabalık oluştu. Ne güvenlik görevlileri ne de başka bir yetkili herhangi bir açıklama yapmadı. Gelen araçların içinde kalabalıkla birlikte yolculuk etmek zorunda kaldık." dedi.

Haber ve ihbarlarınız için Whatsap İhbar Hattı: 0553 313 94 23

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Yorumlar

sizofren savar

HERSEY COK GUZEL OLUYOR İSTANBULLLL..
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Hc

Oooh her şey güzel oluyor. Milletimiz ibret alır inşaallah.
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