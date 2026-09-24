İstanbul’da kartpostallık sabah! Marmara’nın üzerinde sıra dağları gibi dizildiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da sabah saatlerinde Marmara Denizi üzerinde denize yaklaşan bulutlar dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da sabah saatlerinde Marmara Denizi üzerinde oluşan bulutlar, sıra dışı bir manzaraya sahne oldu.
Sıra dağları andıran bulutlar, görsel şölen oluşturdu. Ufuk çizgisini kaplayan bulut tabakasına gün doğumuyla birlikte güneş ışıkları vurdu. Deniz ve gökyüzünün birleştiği noktada oluşan manzara, havadan görüntülendi.