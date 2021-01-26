Bugün Romanya'dan gelecek yeni soğuk hava dalgası yurdun bazı kesimlerine kar bırakacak. Marmara Bölgesi'nde soğuk havanın etkisiyle görülecek yağışın İstanbul'da sulu kar şeklinde görülmesi beklenirken, gece saatlerinde yağışın kara dönme ihtimali bulunuyor.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar kendini göstermeye başladı. Bu akşam ise soğuk hava Trakya'dan giriş yapacak! Bugünün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli yağmur ve sabanak, gece saatlerinden sonra kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu gece saat 00.00'dan sonra başlayacak kar yağışı sabah saatlerinde 06.00 civarında İstanbul'un kapılarına dayanacak. Meteoroloji Eski Tahminler Şube Müdür Ahmet Uçar'ın paylaştığı bilgilere göre; mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

AKOM uyardı

İBB, AKOM'dan yarın İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Verilere göre güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde 30-65km/s aralığında hızla esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor.

Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15°C olan sıcaklıklar, 8 ile 12 °C birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyan hava nedeni ile yağışların il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor."

AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 °C daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.