İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Kar İstanbul’u ne zaman terk edecek?

AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya'nın doğusunda ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya'da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

Ülke genelinde bugün ve yarın, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren etkisini kar şeklinde sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, "İstanbul'da perşembe, cuma ve cumartesi günleri kar yağışının etkili olacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili cuma günü 23.59'a kadar geçerli olan meteorolojik uyarı yayımladık. Bu doğrultuda Valiliğimiz okulları da tatil etti. İstanbul'un özellikle Karadeniz kıyısına bakan ilçelerinde kar yağışlarının kuvvetli, güney ilçelerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. İstanbul'da 3 gün boyunca kuvvetli poyraz fırtınasının olmasını beklediklerini kaydeden Yağan, "İstanbul'daki kar yağışının poyraz fırtınasıyla birlikte etkili olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

İstanbul'da bugün etkisini gösteren kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yağan, "İstanbul'da bugün için uyarılık bir durum yok. Hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarını görüyoruz. Hafif örtü yapan yerler mevcut, özellikle yüksek semtlerde. İstanbul'da asıl kar yağışını bu geceden sonra, yarın saat 06.00-07.00'den itibaren almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. İstanbul'da 1987'nin mart ayında 2 hafta süren kar yağışı benzerinin bu süreçte yaşanacağına ilişkin iddialar hakkında konuşan Yağan, şunları kaydetti: "Herhangi bir meteorolojik hadiseyi başka bir hadiseyle kıyaslamak, benzer mi değil mi demek bilimsel ve teknik anlamda doğru olmayan bir karşılaştırma. Dolayısıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak her sistemin kendine ait özelliklerini tetkik ederek gerekli tahmin ve uyarı çalışmalarını yapıyoruz. Bu sistem, 1987 yılında yaşadığımız soğuk ve uzun süren kar yağışlı koşullardaki sisteme bu bakımdan benzemiyor." Yağan, İstanbul'daki kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, salı ve çarşamba günleri ise özellikle Anadolu Yakası'nda hafifleyerek etkili olacağını bildirdi.