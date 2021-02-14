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Aktüel İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Aktüel

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 08:25:00 -
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerin yanı sıra yağış Beykoz'da da etkili oluyor. 

Avrupa Yakası'nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.

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