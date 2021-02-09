İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelecek sorusu pek çok kişinin merakla soruşturduğu konu olmaya devam ediyor. Şubat ayının ortalarına yaklaşılması ile birlikte kar yağışı için beklentiler de artmaya devam ediyor.

İstanbul’da kar yağacak mı?

İHA’da yer alan habere göre; İstanbul’da kar yağışı Cumartesi akşamı başlayacak. Yağış, İstanbul’a batı ilçelerinden giriş yapacak. Birkaç gün sürecek yağışın ilerleyen günlerde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Salı günü kıyı bölgeleri ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. Fakat hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hatta Karadeniz'de hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkıyor.

Çarşamba günü ise yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te yoğun sağanak yağış görülecek.

Perşembe günü sağanak yağış yurdu kıyı kesimler hariç terk ediyor. İstanbul'da bulutlu bir hava Ankara'da ise güneşli bir hava etkili olacak.

Perşembe günü kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış cuma günü yurdun büyük bölümüne yayılıyor. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak.