  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?
Yaşam

İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul'da kış kendini yeniden hissettirecek. Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı ve fırtınalı hava yerini kar yağışına mı bırakacak? İstanbul'da kar yağışı bekleyen vatandaşlar, ne zaman kar yağacak sorusuna yanıt arıyor. Ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 23:58:00 -
İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelecek sorusu pek çok kişinin merakla soruşturduğu konu olmaya devam ediyor. Şubat ayının ortalarına yaklaşılması ile birlikte kar yağışı için beklentiler de artmaya devam ediyor.

İstanbul’da kar yağacak mı?

İHA’da yer alan habere göre; İstanbul’da kar yağışı Cumartesi akşamı başlayacak. Yağış, İstanbul’a batı ilçelerinden giriş yapacak. Birkaç gün sürecek yağışın ilerleyen günlerde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Salı günü kıyı bölgeleri ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. Fakat hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hatta Karadeniz'de hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkıyor.

Çarşamba günü ise yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te yoğun sağanak yağış görülecek.

Perşembe günü sağanak yağış yurdu kıyı kesimler hariç terk ediyor. İstanbul'da bulutlu bir hava Ankara'da ise güneşli bir hava etkili olacak.

Perşembe günü kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış cuma günü yurdun büyük bölümüne yayılıyor. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çürük ağacı kesti, ortasından çıkanı görünce şaşkına döndü
Yaşam

Çürük ağacı kesti, ortasından çıkanı görünce şaşkına döndü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşayan Şerif Sarı, çürüdüğü için devrilen ağacın içerisinde doğal bal buldu. Sarı, "Böylesini ancak belgesel ..
Bugün kaç koronavirüs vakası var? Güncel koronavirüs tablosu 9 Şubat
Sağlık

Bugün kaç koronavirüs vakası var? Güncel koronavirüs tablosu 9 Şubat

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Milyonlarca kişi her gün güncel vaka sayısını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka..
AK Parti'den önemli açıklamalar!
Siyaset

AK Parti'den önemli açıklamalar! "Türk askeri orada kalıcıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay