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Aktüel İstanbul'da kan donduran olay!
Aktüel

İstanbul'da kan donduran olay!

İstanbul Ataşehir'de bir çöp konteynerinin önünde gözleri oyulmuş birçok kedi cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 18:23:00 -
İstanbul'da kan donduran olay!

Ataşehir ilçesinde çöp konteynırın bulunduğu bölgede gözleri oyulmuş birçok kedi cesedi bulundu. Kedilerin cansız bedeniyle karşılaşan mahalleli, olayın araştırılmasını isteyerek mahallede yaşayan herkesin duruma tepki göstermesini istedi.

Örnek mahallesinde yaşayan bir kadın, Neva sokaktaki çöp konteynırın bulunduğu bölgede kedi cesetleri gördü.

"Bunu yapan insan mı?"

Cansız kedi cesetlerini gören kadın, "İnsanlık bitmiş" dedi ve şunları söyledi:

"Bunu yapan insan mı? Kedilerin gözleri oyulmuştu. Konteynırın içine bakmaya cesaret edemedim. Konteynırın önünden iki kedi cesedi vardı. İçinde kaç tane vardı bilmiyorum çünkü bakmaya cesaret edemedim. Bunu yapanlar sanki bilerek kedilerin cesetlerini konteynırın içine değil önüne bırakmışlardı. İnsanlar görsün diye... Ben bir hayvansever olarak bunu kabul etmiyorum. Bu planlı yapılmış bir katliama benziyor. Uzun bir süredir Ataşehir'de zaten birçok kedi kayboluyordu. Belediyenin ve emniyetin konuyla ilgili araştırma yapmasını istiyoruz."

Konuyla ilgili olarak aranılan Ataşehir Belediyesi ise konuyu takip edeceklerini söyledi.

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