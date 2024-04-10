İstanbul'da kalan vatandaşlar sahillere akın etti
Ramazan Bayramı'nda İstanbul’da kalan vatandaşlar güzel havanın tadını çıkararak sahillere akın etti.
Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş İstanbul'dan farklı şehirlere giderken kentte kalan vatandaşlar bayramın birinci gününde güzel havanın keyfini çıkardı.
Bakırköy Sahil'de ailesi ve arkadaşlarıyla buluşan vatandaşlar, alanı adeta doldurdu. Kimi yürüyüş yaparken kimi de arkadaşlarıyla oyun oynadı, bazı vatandaşlar ise alanda piknik yaptı.
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