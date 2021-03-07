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Yaşam İstanbul’da kafeler kapanacak mı? İstanbul yasaklar dönüyor mu?
Yaşam

İstanbul’da kafeler kapanacak mı? İstanbul yasaklar dönüyor mu?

İstanbul koronavirüs yasakları ne zaman döner? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul’da rakamlar arttı. Bu sebeple pek çok kişi yasakların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. İstanbul korona yasakları yeni

Yeniakit Publisher
2021-03-07 20:32:00 -
İstanbul’da kafeler kapanacak mı? İstanbul yasaklar dönüyor mu?

İstanbul çok yüksek riskli mi oldu? Koronavirüs salgınında illere göre risk takvimi belirlendi. Yüksek riskli yani turuncu renkli iller arasında yer alan İstanbul’da vaka sayısı artmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar İstanbul’da yasakların geri gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul yasaklar ne zaman başlayacak?

İstanbul’da kafeler kapanacak mı? İstanbul yasaklar dönüyor mu?

27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 111,57 olarak açıklandı. İstanbul yüksek riskten çok yüksek riskli iller arasına yerleşti. Çok yüksek riskli illerde kafeler, restoranlar, kıraathaneler kapalı durumda. İstanbul’da yasaklar yeniden başlarsa söz konusu mekanlar kapanacak.

İl il korona vaka sayısı | Hangi ilde kaç vaka var?
İl il korona vaka sayısı | Hangi ilde kaç vaka var?

Sağlık

İl il korona vaka sayısı | Hangi ilde kaç vaka var?

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