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Aktüel İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu
Aktüel

İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-09-07 15:15:00 -
İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, ilaç kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda kanser tedavisinde kullanıldığı belirlenen ve sahte belgeler düzenlenerek yurt dışına gönderileceği tespit edilen 998 adet ilaç ele geçirildi.

 

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda ülkemizden yurt dışına ilaç ihracatı yapacak olan bir firmayı inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde firmanın iç piyasadan ilaç toplayarak sahte izin belgeleri kullanmak suretiyle yurt dışına ilaç göndereceğinin tespit edilmesi üzerine, firmanın İstanbul Havalimanı kargo bölümündeki gönderisine yönelik ekiplerce fiziki kontrol başlatıldı.

Gerçekleştirilen kontrollerde, kargoda bulunan ilaçlar dikkatle incelemeden geçirildi. Söz konusu ilaçların kanser tedavisi gibi önemli hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirlendi. Operasyonun devamında söz konusu firmanın adresine baskın düzenlenerek olay yerinde tespit edilen ilaçlarla birlikte toplam 988 adet ilaca el konuldu. İlaçların piyasa değerinin 800 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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