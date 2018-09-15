İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu!

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt imal edildiğini tespit etti. Geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda 95 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Aralarında fabrika sahibi ve yetkilisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.