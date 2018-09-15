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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu!

İstanbul Tuzla'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda 95 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:57
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu!

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt imal edildiğini tespit etti. Geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda 95 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Aralarında fabrika sahibi ve yetkilisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:57
  1. İstanbul
  2. Tuzla
  3. Kaçak akaryakıt operasyonu
  4. polis baskını
  5. geri dönüşüm fabrikası

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