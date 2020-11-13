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Aktüel İstanbul'da jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu
Aktüel

İstanbul'da jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:54:11 -
İstanbul'da jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu

İSTANBUL (AA) - Jandarma operasyonunda 8 ton sahte el dezenfektanı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Başakşehir ve Küçükçekmece’de üretilen sahte dezenfektanların piyasaya sürüleceği bilgisini alması üzerine iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda, piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 litre olarak şişelenmiş toplam 8 ton sahte el dezenfektanı, 1 ton gliserin yağı, dezenfektan yapımında kullanılan 200 litre izopropil alkol, 85 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere binlerce sahte etiket ele geçirildi.

O.F. ve V.E.'nin gözaltına alındığı operasyonda izinsiz olarak sahte dezenfektan üretilen ve depolanan işyerleri mühürlendi, malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ele geçirilen dezenfektanlar ve dezenfektan yapımında kullanılan malzemelerin, kamu yararına kullanılmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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