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Aktüel İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi
Aktüel

İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:53:35 -
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişelerinde denetim noktası oluşturan ekipler, şehirler arası toplu ulaşım araçlarını durdurarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şoför ve yolcuların HES kodunu sorguladı.

Ayrıca emniyet kemeri kullanımına, araçta kış lastiği, takograf ve teknik donanımların olup olmadığına bakan ekipler, şoförleri uykusuz yola çıkmamaları ve kış lastiklerini taktırmaları konusunda ikaz etti. Ekipler, denetim esnasında Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlattı.

Bu arada, kış lastiği takılmayan bir yolcu otobüsüne 776 lira ceza yazıldı.

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