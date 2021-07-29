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Gündem İstanbul'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
Gündem

İstanbul'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

İstanbul Sultangazi'de iki binada akşam saatlerinde gelen sesler ve çatlaklar nedeniyle vatandaşlar tarafından boşaltıldı. Yapılan incelemelerde inşaat çalışması yapıldığı sırada 5 katlı binanın temelinin altının boşaldığı görüldü. Bina sakinleri Sultangazi Belediyesi tarafından geçici olarak otele yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 05:26:00 -
İstanbul'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi 2323 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında yaşandı. 5 katlı binadan sesler geldiğini ve çatlaklar oluştuğunu gören bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Bitişiğinde bulunan binada da aynı seslerin duyulması üzerine iki bina tahliye edildi.

İnşaat çalışması sırasında binanın temeli kaydı iddiası

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 28 numaralı binanın yanında bulunan boş arsada yapılan temel kazma çalışması sırasında binanın temelinin altının boşaltıldığı ve binada bu yüzden çökme riski oluştuğu iddia edildi.

Bina sakinleri otele yerleştirildi

Olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler iki binada yaptıkları incelemelerin ardından tedbir amaçlı olarak iki binanın boşaltılmasını ve bina sakinlerinin otele yerleştirilmesine karar verdi. Binaların akıbeti ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

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