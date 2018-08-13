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İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, lüks villalardan yaklaşık 2,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:44
İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nisan ayından bu yana Beykoz, Üsküdar ve Beşiktaş'ta lüks sitelerdeki villalardan yapılan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sitelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve suç delillerini inceleyen ekipler, hırsızların kullandığı lüks araçların plakalarının sahte olduğunu belirledi.

Çalışmalar sonucunda, hırsızlık yapan suç örgütünün elebaşının M.M.A. olduğu ve emniyette hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, M.M.A.'nın da arasında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

2,5 milyon liralık hırsızlık yaptılar

Operasyonda, hırsızlıkta kullanılan sahte plakalı 2 araç, villalardan çalınan ziynet eşyaları ve elektronik eşyalar, hırsızlıkta kullanılan eldivenler, maskeler ele geçirildi.

Zanlıların, çaldıkları lüks araçlara sahte plaka takarak lüks sitelere girdikleri, villalarda bulunan değerli eşyalar ile çelik kasalardaki para ve mücevherleri aldıkları, açamadıkları çelik kasaları araca yükleyip götürdükleri, bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları bildirildi.

Bu arada, şüphelilerin çaldıkları paralarla lüks mekanlarda eğlendikleri, grubun elebaşının ise estetik ameliyat yaptırdığı iddia edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:44
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Hırsızlık Büro Amirliği
  4. Beykoz
  5. Üsküdar

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