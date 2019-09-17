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İstanbul’da heyecan dorukta! Büyük festival açılıyor

17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan Teknofest festivali bugün başlıyor.

17 Eylül 2019 Salı 09:12
İstanbul’da heyecan dorukta! Büyük festival açılıyor

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) bugün kapılarını açıyor. 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’ndaki festivalde ziyaretçiler teknolojik yarışmaların yanı sıra yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak. Bayraktar’ın geliştirdiği uçan araba “Cezeri” de görücüye çıkacak.

Büyük ödül

Festival kapsamında düzenlenen yarışmaların ödül törenleri olacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. Festivalde Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek. estivalde, “Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri”, “Roketimi Tasarlıyorum”, “Desenli Kanatlar”, “Havacılık ve Uzay”, “Nanoteknoloji”, “Enerji Teknolojileri”, “Elektronik Programlama”, “Robotik Kodlama”, “Mobil Uygulama ve Programlama” konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

İHA'lar uçuşta

World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak. Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar 17-19 Eylül’de bir araya gelecek. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürünlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkanı yakalayacak.

Uçan araba burada

Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5’inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ın birebir modelini Türkiye’de ilk kez festivalde sergileyecek. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’ni sergileyecek. Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba’yı ilk kez festivalde görücüye çıkaracak. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açılacak. BMC’nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde görülebilecek.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 09:12
  1. İHA
  2. Teknofest
  3. İstanbul
  4. Atatürk Havalimanı
  5. İstanbul Havacılık
  6. Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul)
  7. Bayraktar
  8. World Drone Cup
  9. Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi
  10. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  11. Milli Muharip Uçak

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