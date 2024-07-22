  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlber Ortaylı'dan dehşete düşüren savaş uyarısı: Hayat olmayacak

Donald Trump Jr, Zelenskiy ile dalga geçti

Tahranlı yetkililer bile şaşkın! İranlılar Türkiye'nin o ilini gözüne kestirdi, keşfe geliyorlar

Ne Araplar ne Ruslar ne de İngilizler! Şimdi Türkiye'ye onlar geliyor, sayıları 1 milyonu geçti

Komisyonda görüşmelerde yine gerginlik! Köpekler dışarıda CHP'liler içeride durmuyor

“Garip hareketli bu kesim, altın huni yarışmasında ‘en deli benim’ performanslarını zihnimizin giderine kusuyor! Bu tipler, alçak lisans tezeği olarak veterinerlik fakültelerinde okutulmalı”

Nükleer denizaltının teknoloji sırları çalındı! Proje çöp olabilir

‘Oğlum bak git!’ F-35’lerle bir gece ansızın gelebilirlermiş

Sizin adalet anlayışınız batsın! Kavala ve Demirtaş diyenler KKTC diyemiyor

Türkiye ve Yunanistan'dan büyük sürpriz
Yaşam İstanbul'da hayran bırakan manzara
Yaşam

İstanbul'da hayran bırakan manzara

Yeniakit Publisher
2024-07-22 22:07:00 -

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi ile dolunayın birlikte görüntülendiği anlar hayran bıraktı.

İstanbul’da dolunayı görüntülemek isteyen fotoğrafçılar dün gece şehrin belirli noktalarında saatlerce bekledi. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğu dolunay ile birlikte Galata Kulesinin eşsiz anlarını yakaladı. O anları görüntülemek için ayın hareketlerini inceleyen aplikasyonlar kullandı. Haliç Feshane Sahili’nden Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay masalsı kareler oluşturdu. O anları sosyal medyadan paylaşan Sopaoğlu’nın fotoğrafı büyük beğeni topladı. Galata Kulesinin hemen arkasından ilk önce bulutların arasından çıkan dolunay kulenin hemen arkasına geldiğinde kartpostallık kare ortaya çıktı.

Süleymaniye Camii ay ile buluştu! İstanbul'dan kartpostallık görüntü
Süleymaniye Camii ay ile buluştu! İstanbul'dan kartpostallık görüntü

Yaşam

Süleymaniye Camii ay ile buluştu! İstanbul'dan kartpostallık görüntü


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23