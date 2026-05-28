Bayram günü iki aile birbirine girdi! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme tartışmasıyla başlayan; taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Olay, öğleden sonra kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi.
Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
