Bakan Gürlek açıkladı! Türk yargısına nefes aldıracak sistem: E-Duruşma geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Türk yargısına nefes aldıracak sistem: E-Duruşma geliyor

Bakan Gürlek açıkladı! Türk yargısına nefes aldıracak sistem: E-Duruşma geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceği, e-Duruşma sisteminin daha fazla dava ve usul işleminde kullanılacağını belirtmesinin ardından çalışmalar hızla başlatıldı.

Yeni düzenleme ile e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak, Bölge Adliye Mahkemelerinde sistem hayata geçirilecek, avukatların yanı sıra davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililer e-Duruşma yoluyla dinlenebilecek. Böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile ön inceleme duruşmalarının yanı sıra istinabe, yemin, isticvap ve tarafların dinlenmesi gibi usul işlemlerinin de e-Duruşma sistemi üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak.

Bakanlığın çalışmasına göre e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak. Bölge adliye mahkemelerinde de sistemin hayata geçirilecek. Ayrıca yapılacak yazılım geliştirmeleriyle birlikte avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkân sağlanacak.

 

Hâkimlerin gerekli gördükleri hâllerde e-Duruşma yöntemine re’sen karar verebilmesi de planlanırken, böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Bakan Gürlek, teknolojik imkânların ve yapay zekâ destekli uygulamaların adalet hizmetlerinde daha fazla kullanılacağını belirterek, “Avukatlarımızın enerjilerini adliyeye gidip gelmek yerine mesleki faaliyetlerine ayırabilmeleri için dijital imkânları geliştirmeye devam edeceğiz” mesajını vermişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten kararlı çıkış! "Suça sürüklenen çocukların cezası artırılıyor, infaz sistemi değişiyor!"
Bakan Gürlek açıkladı: Dorukhan Büyükışık dosyası 8 yıl sonra yeniden açıldı! Çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanı Gürlek'ten "mutlak butlan" açıklaması

Bakan Gürlek cezaevlerindeki büyük dönüşümü ilan etti!

Vahap

Herkesin bayramı mübarek olsun, Ne yapın edin basit bir davanın 5 yıl sürmesini engelleyin birde ceza indirimleri ve infaz sistemini düzeltin zira millet artık ADALET dediğin anda hani nerde durumuna bilesiniz.

ADALWTIN BELKEMIGI "HAKIMLERIN KALITLTESI LIYAKATI MEMURLASMUS KOPYALA-KES-YAPUSTIR TEMBELI OLAN, LIYAKATSIZ SEVIYESIZ HAKIMLER AYIKLANMALI, ATILNALI, KIDEMLI BILE OLSA, YARFITAY UYELERI HESAP VERMELI, DOKUNULMALI XEBINE DOKUNMALI

YARGI MAGDURU Vatandas BIZZAT KENDISI BASIT UCUZ ETKUN SEFFAF AKTIF DENETIME KATILMALI SISTEM GELMEDIKCE BUNLAR SADECE PANSUMAN OLUR
