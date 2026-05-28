Gökyüzündeki caydırıcılığımızın somut bir göstergesi daha! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN hedefleri tam isabetle vurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yaptığı açıklamada "Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesidir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladığını belirterek, "Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Kacır, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladığını bildiren Bakan Kacır, test süreçlerine dair şunları kaydetti:

"GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi."

Kacır, projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek, "TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından da GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın test anları ve füzelerin özelliklerine ilişkin detayları içeren videoyu paylaştı.​​​​​​​

YILMAZ DURMUŞ

Bir milletin bir devlet çatısı altında hayatiyetini devam ettirebilmesi için mutlak surette herşeyden önce güvenlik gelir. Yani Türkiye Cumhuriyeti havadan, karadan, denizden ve iç güvenlik bakımından korunup kollanması şarttır. Diğer meseleler halledilir. Onun için Türk Silahlı Kuvvetlerinin her yönden güçlü kuvvetli olması her zaman bizlere huzur, güven ve gurur verir.
