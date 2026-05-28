Tek çıkış yolu artık Türkiye!

Türkiye ile Irak arasında 1973'ten beri süren petrol boru hattı anlaşması 27 Temmuz'da bitiyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla köşeye sıkışan Irak, günlük 4 milyon varillik petrolünü dünyaya satmak için Ankara ile masaya oturdu.

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek. Irak ekonomisinin kalbi sayılan petrol için Ankara ve Bağdat arasında görüşmelerin yapıldığını bildiren Arap basını, Irak'ın iki ay içinde Türkiye ile petrol hattı konusunda büyük bir anlaşmaya varması gerektiğini bildirdi. Haberde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı, bu yüzden üretilen günlük 4 milyon varil petrolün dağıtımı için tek seçeneğin Türkiye olduğu dile getirildi.

Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, Ham Petrol Boru Hattı Protokolü ve diğer ilgili anlaşma ve protokoller, 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren sona erecek. İki ülke arasında 27 Ağustos 1973'te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde hattın ilk fazı, 1976 yılında işletmeye alınmıştı. Anlaşma, 2010'da yenilenerek 15 yıllığına uzatılmıştı. Anlaşmanın sona ermesine 2 ay kaldığını bildiren Arap basını, anlaşma ile yıllarca Avrupa'ya petrol taşındığını bildirdi. Haberde görüşlerine yer verilen Iraklı ekonomi profesörü Nebil Al-Marsumi, "Türkiye, 27 Temmuz'dan itibaren Irak ham petrolünün kendi topraklarından geçmesine yasal olarak mecbur değil... İki ülkenin yeni bir anlaşmayı sonuçlandırması gerekiyor" dedi.

HÜRMÜZ KAPANINCA GÖZLER CEYHAN'A ÇEVRİLDİ

Irak'ın Hürmüz üzerinden yapılan sevkiyatların durmasını telafi etmek için Mart ayında Kerkük-Ceyhan Boru Hattı üzerinden günde yaklaşık 200 bin varil ham petrol ihracatına yeniden başladığı hatırlatılan haberde, ancak bu miktarın, ülkenin günde 4 milyon varilin üzerindeki ihracat potansiyelinin çok küçük bir bölümünü oluşturduğu dile getirildi. Irak, Devlet Petrol Pazarlama Örgütü (SOMO) verilerine göre, 2026 yılının ilk dört ayında Irak'ın petrol ihracatı yaklaşık 236 milyon varil (günde 1,9 milyon varil) olup, yaklaşık 16 milyar dolar gelir elde edildi. Analistler, Irak'ın Türkiye üzerinden ham petrol ihraç etmesi gerektiğini ifade ederken, yeni boru hatları inşa etme planlarını ise hızlandırması gerektiğini dile getirdi. Bu noktada geçtiğimiz Nisan ayında Irak hükümeti, Basra'dan batıdaki El-Anbar vilayetindeki Haditha'ya uzanacak ve buradan Türkiye, Suriye ve Ürdün'e kadar devam edecek bir petrol boru hattı projesi için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ödeneği onaylamıştı.