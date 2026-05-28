  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Afganistan lideri Ahundzade: 'Dünya için şeriatı terk etmeyeceğiz!' İsrail ordusunda intihar alarmı! Kendini geberten asker sayısı artıyor 28 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı cezasını buldu İstanbul'un ardından şimdi de İzmir! Kılıçdaroğlu’nun ekibine devredildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk hacılara sürpriz ÇYDD Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül Fatih Ahmet Akıncı'dan gündemi sarsacak iddia: Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu o ismi öldürdü
Ekonomi Avrupa Çin savaşı kızıştı AB’den TEMU’ya 200 milyon Avro ceza
Ekonomi

Avrupa Çin savaşı kızıştı AB’den TEMU’ya 200 milyon Avro ceza

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa Çin savaşı kızıştı AB’den TEMU’ya 200 milyon Avro ceza

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'ya 200 milyon avro para cezası verdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Temu'nun platformunda yasa dışı ürünlerin satışına ilişkin sistemik riskleri yeterince tespit etmediği ve değerlendirmediği bildirildi.

AB'deki tüketicilerin Temu'da yasa dışı ürünlerle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, Temu'nun 2024 yılı risk değerlendirmesinin DSA kapsamındaki standartları karşılamadığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Temu'ya yönelik gizli alışveriş testlerinde seçilen şarj cihazlarının çok yüksek bölümünün temel güvenlik testlerinden geçemediği, bebek oyuncaklarının önemli bir kısmının kimyasal limitleri aştığı veya kopabilen parçalar nedeniyle boğulma riski taşıdığı için orta ve yüksek düzeyde güvenlik riskinin bulunduğu kaydedildi.

Temu'nun tavsiye sistemleri ve influencer destekli ürün tanıtım programlarının yasa dışı ürünlerin yayılma riskini yeterince değerlendirmediğine işaret edilen açıklamada, DSA kapsamında çok büyük çevrim içi platformların, hizmetleriyle bağlantılı sistemik riskleri titizlikle değerlendirmekle ve buna uygun önlemler almakla yükümlü oldukları vurgulandı.

Açıklamada, Temu'ya AB kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 200 milyon avro para cezası verildiği bildirildi.

Temu'nun 28 Ağustos 2026'ya kadar ihlalleri gidermeye yönelik eylem planı sunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şirketin karara uyulmaması halinde periyodik para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uymaları gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AB Çin ekonomik savaşı Temu 200 milyon avro ceza

Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ekonomik gerilim tırmanıyor; AB Komisyonu, vergi kaçakçılığı, haksız rekabet ve güvenlik standartlarına aykırılık iddialarıyla Çinli e-ticaret devi Temu'ya 200 milyon avro tutarında dev bir para cezası kesti. AB Çin ekonomik savaşı Temu 200 milyon avro ceza Avrupa Birliği Komisyonu Çinli e-ticaret siteleri Temu cezası AB dijital hizmetler yasası Haksız rekabet cezası Çin e-ticaret platformları
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23