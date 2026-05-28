İran'dan "Umman'la dayanışma içindeyiz" çıkışı Zorbaya Maskat uyarısı

Trump’ın tehditlerini kınayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik "yok etme" tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Bekayi, İran'ın "dost ve kardeş ülke Umman'la dayanışma içinde olduğunu" vurguladı.

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman’ı Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol konusunda "herkes gibi davranmazsa" ülkeyi "havaya uçurmakla" tehdit etmesinin ardından Maskat yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yazılı açıklamasında, Trump’ın Umman’ı Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol konusunda "herkes gibi davranmazsa" ülkeyi "havaya uçurmakla" tehdit etmesine tepki gösterdi.

Trump’ın tehditlerini kınayan Bekayi, Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik "yok etme" tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Umman’ın bölgesel barış ve istikrara yönelik yapıcı rolünü ve uzun yıllardır sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını hatırlatan Bekayi, ABD'nin bu ülkeye tehditlerinin "uluslararası ilişkilerde kanunsuzluğun ve zorbalığın normalleşmesinin bir başka tehlikeli işareti" olarak nitelendirdi.

Bekayi, İran'ın "dost ve kardeş ülke Umman'la dayanışma içinde olduğunu" vurguladı.

Müttefiklerini de askeri saldırılarla tehdit etmekten çekinmeyen ABD'nin Başkanı Donald Trump, dün yaptığı bir açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda İran ile uyumlu hareket eden Umman'ı "havaya uçurmakla" tehdit etmişti.

