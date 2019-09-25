İstanbul’da hava durumu! İstanbul'da bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Eylül ayının sonuna yaklaşırken havalar hissedilir şekilde serinlemeye başladı. 24 Eylül Salı gününün ilk saatlerini güneşli ve bunaltıcı bir sıcakla geçiren İstanbul’da saatler 17.00’yi gösterdiğinde yağışlı hava etkisini gösterdi. Peki, İstanbul’da hava bugün nasıl olacak? İşte, merak ettiğiniz, “İstanbul’da bugün ve yarın hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı.

Sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da bugün ve yarın hava nasıl olacak?

25 Eylül Çarşamba

İstanbul

24°C

Parçalı ve çok bulutlu

26 Eylül Perşembe

İstanbul

24°C

Parçalı