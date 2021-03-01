İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor. Türkiye’de iller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrıldı. Buna göre kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Peki, İstanbul'da hangi yeni kararlar uygulanacak?

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek.

Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Her hafta değişecek olan listelerde vaka sayısını düşürmeyi başaran iller sarı listeye girerek kısıtlı normalleşme ya da mavi listeye girip kontrollü normalleşmeye ulaşacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan risk listesine göre İstanbul 2. liste olan turuncu listeye giriyor. Bu nedenle İstanbul'da kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00da toplandı. Toplantıda alınan kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. İstanbul'da uygulanacak olan yeni kararlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantının ardından açıklanacak.

İllerde risk durumu nasıl?

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları (15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer aldığı iddia edildi. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.

Kırmızı Grup'taki iller

Listeye göre kısıtlamaların devam etmesi beklenen iller şu şekilde; Ordu birinci sırada, Giresun ikinci Trabzon ise üçüncü sırada yer alıyor. Bunu Samsun, Rize, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Aksaray, Karaman, Sakarya ve Konya takip ediyor.

Turuncu Grup'taki iller

Listenin ikinci kısmında yer alan turuncu grupta ise 39 il yer alıyor. Listenin en geniş yerini kapsayan bu grupta da kısıtlamaların devam etmesi planlanıyor.

Listede yer alan iller ise şöyle sıralanıyor: Burdur, Kocaeli, Balıkesir, Amasya, Ardahan, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Antalya, Bolu, Artvin, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kayseri, Kırklareli, İstanbul, Kütahya, Niğde, Zonguldak, Erzurum, Nevşehir, Muğla, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Bilecik, Hatay, Malatya, Elazığ, Çanakkale, Adana, İzmir, Çorumi Bursa, Sivas, Aydın, Yozgat, Manisa.

Sarı Grup'taki iller

Listenin üçüncü grubunda bulunan sarı listede 25 il var. Bu illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.

Bu illerin listesi ise şöyle: Eskişehir, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Afyon, Denizli, Bartın, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Çankırı, Bayburt, Kastamonu, Siirt, Şanlıurfa, Ağrı, Kars, Bingöl, Diyarbakır, Uşak, Karabük, Bitlis, Van ve Mardin.

Mavi Grup'taki iller

Mavi listeye girmeyi başaran iller ise kontrollü normalleşecek. Bu listeye girmeyi başaran ise 5 il bulunuyor.

İşte şanslı 5 il: Iğdır, Batman, Muş, Şırnak ve Hakkari.