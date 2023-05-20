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Otomotiv İstanbul’da gönderilen araçlara ‘deniz yolu’ ayarı
Otomotiv

İstanbul’da gönderilen araçlara ‘deniz yolu’ ayarı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 15:23:00 -
İstanbul’da gönderilen araçlara ‘deniz yolu’ ayarı

Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasında ürettiği araçların, İstanbul'a kara yolu yerine deniz yoluyla gönderilmesine karar verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, Ford Otosan fabrikalarında ihracat için üretilen araçların İstanbul'a deniz yoluyla nakledilerek kentin trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.

Kocaeli'de bulunan Ford Otosan fabrikasında üretilen araçlar, İstanbul'a deniz yoluyla gönderilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığındaki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda 81 madde görüşülürken kentin trafik yükünün azaltılması amacıyla Ford Otosan fabrikalarında ihracat için üretilen araçların İstanbul'a deniz yoluyla nakledilmesi kararı alındı. Bu kapsamda yurt dışına gönderilecek araçlar, MF Gelibolu ve MF Çanakkale gemileriyle İstanbul'daki Maltepe ve Yenikapı limanlarına taşınacak.

Ford Otosan'ın ihracat ürünlerini taşıyan tırların trafikten çekilmesiyle Kocaeli'nin trafiğinin rahatlaması hedefleniyor.

UKOME, daha önce de Ford Otosan fabrikasında üretilen araçların Körfez'deki Yarımca Limanı'na deniz yoluyla taşınmasına izin vermişti. Bu kararla kara yolunda 3 aylık sürede 6 bin 500 tırın kara yolundan çekilmesi ve trafik yükünün azaltılması sağlanmıştı.
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