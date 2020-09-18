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Aktüel İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:39:11 -
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak "uluslararası göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" yapan bir suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsımında Fatih'te 4 adrese düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 54 düzensiz göçmen de yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 şişme bot, 2 kürek, 1 pompa, 600 dolar ve 5 bin 300 avro ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 4 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

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