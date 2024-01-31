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Ekonomi İstanbul'da Gişeler Kaldırılıyor!
Ekonomi

İstanbul'da Gişeler Kaldırılıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-31 08:23:00 -
İstanbul'da Gişeler Kaldırılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da trafik akışını rahatlatmak için önemli bir projenin hayata geçirileceğini açıkladı. Uraloğlu, İstanbul'daki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da trafiği rahatlatmak için önemli bir adım atıldığını açıkladı. Uraloğlu, İstanbul'daki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını duyurdu.

Uraloğlu, "İstanbul'da trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık. Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız" dedi.

Serbest Geçiş Sistemi ile gişelerde oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçilecek. Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle oluşan trafik akış düzensizliği de ortadan kalkacak. Böylece, İstanbul'da trafik akışı daha hızlı ve güvenli hale gelecek.

Uraloğlu, ayrıca İstanbul'da Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulama ve test koridorunun Hasdal Kavşağı-İstanbul Havalimanı arasında gerçekleştirileceğini de açıkladı. Bu uygulama ile araçlardan elde edilen veriler, diğer araçlara ve yol kenarı ünitelerine aktarılarak trafik güvenliği artırılacak.

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) ile de Türkiye'deki yol ağı görüntülendi. Bu sistem ile yolların durumu, köprüler, trafik levhaları, drenaj sistemi gibi bilgiler toplandı. Bu bilgiler, yol bakım ve onarım çalışmalarının daha verimli yapılmasını sağlayacak.
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