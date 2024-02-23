İstanbul'da 'Gazze' eylemi! 'Katillere yakıt yollamayın'

Azerbaycan ile siyonist işgal çetesi arasında akaryakıt ithalatına bağlı ticaret hacminin 300 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Siyonist çeteden İHA ve kamikaze tipi SİHA satın alan Azerbaycan bunun karşılığında Tel Aviv rejimine akaryakıt satıyor. Azerbaycan’ın bu konuda siyonistlerin ihtiyacının %40’ını karşıladığı da aktarılan bilgiler arasında.

Azerbaycan'a yakıt tepkisi!

Azerbaycan’ın, 4 aydır Gazze Şeridi'nde aralıksız devam eden katliamlar bütün dünyanın gündemindeyken siyonistlere karşı hiçbir adım atmamasını eleştirmek ve Azerbaycan’ın işgal rejimine akaryakıt ithalatını durdurma çağrısını dile getiren bir grup Müslüman Azerbaycan Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama Mehmet Arslan tarafından yapıldı. Arslan, “Katillere yakıt yollamayın” mesajı verdi.