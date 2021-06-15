İstanbul'da gaspçı dehşeti! Kadını vurup 3 milyon TL'yi aldılar
İstanbul Ataşehir'de bir holdingde çalışan Sibel Koçan isimli kadın, 3 milyon lira para ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Kadını başından vurarak öldüren 3 gaspçı, çantayla kayıplara karıştı.
İstanbul'da gaspçı olduğu belirtilen kişilerin saldırısına uğrayan kadın başından vurularak öldürüldü.
Olay sabah saatlerinde Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'taki holding binası önünde yaşandı.
3 milyon TL'yi çaldılar
İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.