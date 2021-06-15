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Yaşam İstanbul'da gaspçı dehşeti! Kadını vurup 3 milyon TL'yi aldılar
Yaşam

İstanbul'da gaspçı dehşeti! Kadını vurup 3 milyon TL'yi aldılar

İstanbul Ataşehir'de bir holdingde çalışan Sibel Koçan isimli kadın, 3 milyon lira para ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Kadını başından vurarak öldüren 3 gaspçı, çantayla kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 15:48:00 -
İstanbul'da gaspçı dehşeti! Kadını vurup 3 milyon TL'yi aldılar

İstanbul'da gaspçı olduğu belirtilen kişilerin saldırısına uğrayan kadın başından vurularak öldürüldü.

Olay sabah saatlerinde Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'taki holding binası önünde yaşandı.

3 milyon TL'yi çaldılar

İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.

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