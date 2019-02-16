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İstanbul'da fuhuş operasyonu! 20 tutuklama

İstanbul’da 7 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
İstanbul'da fuhuş operasyonu! 20 tutuklama

İstanbul’da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

 3 ayrı suçtan soruşturma

 Açıklamada, Başsavcılıkça “Suç İslemek Amacıyla Örgüt Kurmak/Yönetmek”, “Suç Örgütüne Üye Olmak”, “İnsan Ticareti Yapmak ve Fuhşa Aracılık Etmek” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında hâkim kararlarına istinaden uygulanan iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinden elde edilen veriler değerlendirilerek 12 Şubat 2019 tarihinde Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde bulunan 31 ayrı adreste es zamanlı arama yapıldığı ve toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

 Suç mağduru olan yabancı uyruklu 21 şahsın kurtarıldığı ve şüpheliler nezdinde ele geçirilen ateşli silah vb. suç aletlerine de el konulduğu kaydedildi.

 Şüpheliler tutuklandı

 Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Şubat 2019 tarihinde adliyeye getirilen ve mahkemeye sevk edilen 20 şüphelinin Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
  1. İstanbul
  2. fuhuş operasyonu
  3. Tutuklama

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