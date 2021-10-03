İstanbul’da flaş operasyon! Mariuhana bitkisi ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü ve Avcılar'daki 3 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 720 kök mariuhana bitkisi ile satışa hazır 128 kilogram mariuhana ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri şüphelilerin, Beylikdüzü ve Avcılar'daki 3 farklı adreste bulunan depo ile işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen depo ve işyerlerinde yaptıkları aramalarda 150 santimetre boyunda 720 kök mariuhana bitkisi, hasadı ve kurutma işlemi yapılmış satışa hazır halde 128 kilogram mariuhana, çok miktarda saksı ile toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı ile gübre ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.K. ve F.E. ile yabancı uyruklu A.A., G.J. ve A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.