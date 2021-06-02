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Ekonomi

İstanbul’da fiyatlar yüzde 1,67 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan haziran ayı kademeli normalleşme adımlarının özellikle hizmetler sektörü için dört gözle beklenen bir gelişme olduğunu aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 13:05:00 -
İstanbul’da fiyatlar yüzde 1,67 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan haziran ayı kademeli normalleşme adımlarının özellikle hizmetler sektörü için dört gözle beklenen bir gelişme olduğunu aktardı.

Adeta ilaç gibi

İş dünyası olarak haziran ayı normalleşme kurallarına göre açılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti: “Normalleşme ekonomiye adeta ilaç gibi geliyor. Kapalı kaldıkça kaybediyoruz, açıldıkça ekonominin çarkları da açılıyor. 1 Haziran; halkımıza da, işletmelerimize de yeni bir milat olsun. Bir daha kapanmamak için işletmelerimizin Kovid 19’la açık açık mücadele dönemi başladı. Yeme-içme yerleri 07.00 ila 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek. Bu karar işletmelerimize pandemide soluk aldıracak. Haziran ayı boyunca sokağa çıkma saatlerinin uzatılmasını ve cumartesi ile ilgili gündüz sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasını son derece olumlu buluyoruz.”

Kısıtlamaların işletmeler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu aktaran Avdagiç, geçen ay uygulanan kapanmada kartlı harcamaların 18 milyar liraya kadar indiğini, açıldıkları ilk hafta ise bu tutarın 29 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Hedef, Kovid-19 öncesi

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı haziran ayı normalleşme adımlarının, eş zamanlı gerçekleştirileceği bildirilen aşı seferberliği ile çok daha anlamlı hale geldiğini belirterek “Haziran ayında işletmelerimizin hedefi, hızlı bir ilk doz aşılama eşliğinde Kovid-19 öncesi döneme yaklaşmak” ifadesini kullandı.

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