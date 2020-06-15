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Aktüel

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 34 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:37:17 -
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 34 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, kentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün aktif yapılanma içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilerin farklı ilçelerde bulunan hücre evlerinde (gizlenme-bulunmama-güvenli ev) saklandıkları yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından haklarında gözaltı kararı verilen 38 zanlının yakalanması için Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kağıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu'nda belirlenen hücre evlerine yönelik 13 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 diz üstü bilgisayar, 23 hard disk, 31 flash bellek, 40 SD kart ve hafıza kartı,8 tablet, 25 cep telefonu ve bu telefonlara takılı SIM kartlar, 44 bin lira, 1.000 avro, 8 bin dolar, çok sayıda sahte nüfus cüzdanları, çok sayıda ziynet eşyası ile FETÖ/PDY elebaşına ait çok sayıda bilgi, belge ve dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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